​¿Cómo elegir un mueble de cocina perfecto?

Los acabados de los materiales son otro de los aspectos importantes que deberás considerar mientras elijas los muebles de la cocina. El brillante atrae mucho a la vista por su efecto resplandeciente y pulcro, tienes tantas opciones como estilos porque no son iguales: existen los laminados, lacados, acrílicos, cristales y polilaminados. Cuando eliges la opción mate, pareciera que luciera pulido, hay satinados, lacados opacos y además antihuellas, ¿qué te parece? El mate no da mucho brillo, solo refleja cuando hay iluminación por lo que no se notan muchas imperfecciones.