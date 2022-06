Fachadas ciegas que no dejarán pasar miradas inadvertidas

Conoceremos estas casas que son el enemigo perfecto para aquellas vecinas un poco perspicaces (por no decir otra cosa) que siempre tenemos y a quienes no se les escapa mosco con alas , pues estas viviendas las harán sufrir, tendrán que hacer uso de drones . Teniendo como característica común fachadas completamente ciegas que no dejan mirar absolutamente nada de lo que hay en su interior, con un diseño minimalista donde el blanco predomina o por el contrario el negro y la ausencia de elementos ornamentales son la clave del éxito, a su vez la pureza y simplicidad en sus formas dan como resultado un lenguaje armónico y equilibrado.¡Acompáñanos a recorrer el mundo desde Argentina hasta los Países Bajos!