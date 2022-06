¡Así es como se pone cerámica en las paredes del baño!

La instalación de cerámica no es un trabajo que aparente ser fácil, razón por la que siempre preferimos dejársela a un especialista. Sin embargo, basta que nos suceda algún incidente con alguna baldosa y lo resolvamos tan eficientemente que dudemos de nuestra incapacidad sobre el tema. No obstante, creer que nuestra intuición será suficiente para emprender un proyecto mayor, es arriesgarse demasiado. El conocimiento sobre el tema nos dará la seguridad para realizar un trabajo bien acabado. Es por ello que para esta oportunidad te traemos en siete prácticos puntos una guía de cómo revestir la pared de tu baño con cerámica y no fallar en el intento.