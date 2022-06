Los tips que necesitas saber para diseñar tu cocina nueva

Soñar con una gran cocina cuando no se tiene el espacio es algo frustrante pero, ¡Ésto no quiere decir que tu cocina no pueda lucir magnífica y elegante! Adaptar el mobiliario y la distribución al espacio disponible es vital para hacer que tu cocinita sea completamente funcional y agradable. Por ejemplo, no podrás tener un mega-desayunador, pero sí puedes incluirlo de manera modular y eficiente reduciendo sus medidas y haciéndolo plegable. Otro punto es, empotrar los muebles y aprovechar el espacio a lo vertical, es decir, colocando estantes de piso a techo en una de las paredes para sacarle el jugo y no recargar el espacio, los colores claros serán tus aliados en diseños donde el espacio es reducido.