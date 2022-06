Los errores que nunca nadie debería cometer en casa

Aunque a veces no nos demos cuenta, al momento de diseñar nuestra casa podemos cometer uno que otro error, producto del descuido o malos consejos. Algunos interfieren mucho en nuestra calidad de vida, pueden llegar a perturbarnos o incluso obligarnos a remodelar nuevamente un ambiente de la casa y gastar un dinero que no teníamos previsto desembolsar. A veces nos dejamos llevar por las modas del momento, somos mal aconsejados en una tienda de revestimientos o tenemos grandes problemas con los albañiles que construyen nuestras ideas. Lo importante es aprender de estos ejemplos para no cometerlos en nuestra propia casa.