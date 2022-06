8 Modelos de casa para que por fin hagas la tuya

Este tipo de imágenes puede ayudar mucho a los arquitectos a expresar sus ideas, pero si no son trabajadas con atención, pueden ir en detrimento de esos objetivos. Una mala imagen puede hacer que un proyecto no se de, puede tener una buena arquitectura, pero el cliente no será capaz de entender la arquitectura más allá de una impresión estética. Existen muchos estudios que se dedican a la realización de este tipo de imágenes, algunas pueden llegar a ser muy costosas y son recursos utilizados por los arquitectos para ganar concursos o la confianza de un cliente importante.

