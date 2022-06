6 tips para incluir el arte contemporáneo en tu hogar

Dicen que la primera impresión es la que cuenta, por eso te recomiendo que trates de atrapar las miradas de tus invitados y los dejes sin aliento desde el primer instante. Una bella entrada dice mucho de quienes habitan en ese hogar. Cuando hablo de la entrada me refiero a la fachada de la casa, en caso de que vivas en una, pero también me refiero a la puerta misma. Escoge alguna de un modelo con el que te sientas seguro, protegido, resguardado e identificado. Las puertas son muy importantes, porque denotan mucho estilo y su durabilidad transmite confianza. Es por esto que las de madera son altamente recomendadas, además de contrastar muy bien con el estilo contemporáneo. En cualquier caso, no olvides que estos son algunos tips para que logres ese estilo tan deseado pero todo dependerá de ti. ¡Piensa fuera de la casa y lúcete con tu creatividad!