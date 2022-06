Para dormir mejor

Conversaciones, goteos, música, vibraciones, sonidos inesperados que te sorprenden como ambulancias, vehículos que llegan a la casa de al lado, se incorporarán a tu silencio y no te dejan dormir. El silencio de la noche te hace más sensible al sonido, en la medida que avanzan las horas. Lo ideal es dormir en un entorno agradable sin nada que lo altere. Lo mismo ocurre con una decoración desagradable, cuadros agresivos nada apropiados para la paz, no es recomendable.

