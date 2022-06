Construcción paso a paso de un jardín de rocas

Una de las ventajas de los jardines de rocas es que no necesitas de muchos requerimientos para su construcción. Son adaptables a cualquier espacio, no obstante, hay cosas que siempre deberás tener presente como, por ejemplo, la ubicación de tus plantas respecto a la exposición del sol y que el terreno cuente con un buen drenaje para que su riego y mantenimiento no sean un problema.