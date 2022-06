Las mejores ideas del año: ¡Jardines!

Las ideas más ingeniosas para jardines están aquí. Las plantas en nuestros hogares son muy importantes no sólo para lucir bonitos sino para darle verdadera vida a nuestros espacios. No tener un patio, un terreno, espacio o tierra suficiente, o tiempo NO es excusa. Hay muchas soluciones para enverdecer nuestras casas y aquí te mostramos las más populares del año.

¿Empezamos con el reconteo?