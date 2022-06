10 Muebles a la medida que cualquiera te puede hacer

Cuando decoramos una casa no basta con comprar muebles, lámparas y alfombras hermosas. Hay espacios que necesitan una respuesta más personalizada, un mueble a la medida. Los muebles hechos a la medida suelen ser muy costosos, el trabajo de un carpintero requiere de muchas horas y dedicación. La madera suele ser también costosa y por ende es importante confiársela a un carpintero serio que garantice una correcta elaboración del mueble. Sin embargo no hay nada como un mueble hecho a la medida, no solo porque se verá perfecto para el sitio sino también por el olor que emana al ambiente complementando así la experiencia.

Existen diversas formas de hacer un mueble personalizado, aquí te mostramos algunas ideas de diseño.