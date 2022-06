Las mejores ideas del año: ¡Escaleras!

Frost Architects Ltd

Frost Architects Ltd

Es difícil imaginar un mundo sin ella, la única capaz de conectar niveles entre sí, sin usar ningún medio mecánico externo. A quién no le han dicho alguna vez eso de: pasar por debajo de la escalera te da mala suerte. Incluso su nombre lo llevan canciones, series y hasta telenovelas. No importa cuál sea el proyecto arquitectónico mas ambicioso del mundo, si no lleva escaleras, seria igual que comerse una sopa con tenedor…

¿Quieres despertar tu imaginación? Haz click aquí