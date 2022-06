¡Deconstruyendo hogares y construyendo nuevas ideas!

Office of Feeling Architecture, Lda

Esta particular propuesta de OFFA arquitectura se conoce como Expression of Sustenance, se trata de dos volúmenes que buscan vincularse, acercarse desde el centro de una forma muy particular y con geometría fuera de lo común, que se acercan más a las formas orgánicas que a las puras. EL objetivo de estas dos piezas es generar un recorrido hasta encontrarse con el paisaje.