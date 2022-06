¡Oh no! ¡mi suegra viene a casa!

Las visitas inesperadas son todo un dilema, por más grata que sea la compañía o la sorpresa que te quieran dar, resultan muy desconcertantes. Tener que, repentinamente y con disimulo, arreglar tanto tu aspecto (que sin duda en ese momento no será el más apto para recibir visitas), como el de la casa (porque por ley, siempre atinan a llegar en esos momentos en que tampoco está tan bonita que se diga) es algo que requiere de una habilidad admirable. Pero si todo esto ya te parece algo perturbador, imagínate cuando se trate de ¡TU SUEGRA!… sí, terror total. Pero tranquila, sabemos que su presencia puede resultarte algo inquietante, sobre todo, porque te sentirás ante una constante evaluación, sin embargo, no hay nada que en esta vida no tenga solución. Así que presta atención a las siguientes recomendaciones y verás cómo sus visitas, ya no serán un problema.