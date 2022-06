¡Sácale el mayor partido a tu poceta!

En los años 70 del siglo XIX el presidente Antonio Guzmán Blanco trajo al país pocetas blancas parísinas, y a partir de allí la historia del recinto del baño cambió en Venezuela: más higiene, más delicadeza y más belleza llegaron ¡la modernidad se hizo presente!

Desde entonces, para muchos la poceta es una parte más del baño, un objeto muy puntual y funcional que no representa mayor inspiración en materia de decoración… pero en homify sabemos muy bien que para otros una poceta no es solo una poceta, es todo un trono que merece ser atendido con la misma dedicación con que se atiende la ducha o el lavamanos, y es por ello que te esta vez decidimos darte una simple guía para aprovechar al máximo tu inodoro, ¡que no se te escape ningún detalle!