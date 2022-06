9 Jardines para tu casa ¡Bellos y sencillos!

Los jardines son lo que le da color y vida a cualquier casa, por eso no pueden hacer falta, no importa si es pequeño o grande, amplio o angosto, siempre y cuando esté presente. Para crear un hermoso jardín, no es necesario gastar mucho dinero, bien puedes usar algunas plantas, macetas y piedras que puedes ir recolectando, de igual forma el lugar no es impedimento, puedes usar todo el patio trasero, un espacio del frente de la casa, o un sector vacío donde no tengas nada que poner.

Lo mejor de diseñar tu propio jardín es que puedes elegir las plantas de tu preferencia, y plantarlas donde prefieras, haciendo formas en la tierra, de este modo podrás visualizar cómo será cuando todas crezcan y florezcan. ¡Empecemos!