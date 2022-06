11 Clósets maravillosos que harán que tu cuarto se vea moderno

Para aquellos que no cuentan con un armario como tal que no tiene una estructura separada de la habitación y aparte no se tiene como los implementos necesarios para construir uno en el cuarto, te sugerimos colocar repisas en una zona que sea de fácil acceso y que no entorpezca el libre tránsito por la recámara. La idea consiste en utilizar el espacio a nuestro favor manteniendo nuestro cuarto organizado sin invertir mucho dinero.