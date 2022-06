Con estos trucos tu decoración lucirá mucho más cara

Ya sabemos que la masa no está para bollo (como decimos en criollo) y que a veces las tiendas realmente exageran con los precios de los artículos de decoración, que siendo súper sencillos y fáciles de hacer -además de no ser de tan buena calidad- cuestan un ojo de la cara. En cualquier caso, todos queremos que nuestra casa luzca maravillosamente hermosa, esto de hecho parece más una prioridad para los propietarios de inmuebles y con toda razón; para ello es necesario contar con unos acabados delicados y una decoración (incluyendo accesorios, mobiliario, adornos, colores de paredes, etc.) elegantes y útiles que se ajusten a nuestro presupuesto. Y es allí, justo en este último punto donde todo suele complicarse: ¡EL PRESUPUESTO! ¿Cómo hacer para que mi decoración –barata- luzca más cara de lo que realmente es? Aunque no lo creas, es muy simple y en esta publicación te presento varios trucos que te ayudarán a lograr tu cometido. ¡Si quieres sabes cuáles son sigue leyendo con atención!