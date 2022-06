De espacio desperdiciado a jardín de ensueños

Miro esta imagen varias veces porque me cuesta creer el cambio. Pasó a ser una plana y aburrida terraza que no podía considerarse aun jardín, a una espectacular jardín lleno de muchas áreas verdes y una bellísima plataforma perfecta para hacer una parrilla o bailar, y al fondo unos muebles exteriores semicirculares que le dan un toque de relax al espacio. No se ustedes, pero yo me pasaría toda la tarde en este fantástico sofá.