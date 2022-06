¡Decoración de espacios para bloggers!

En lo personal, cuando veo videos o leo los blogs de mis bloggeros (as) youtubers favoritos (as) siempre me fijo mucho en la decoración de su estudio y, por lo general, me llaman mucho más la atención cuando se encuentran sentados (as) en sillones, muebles, puf, sillas, que lucen muy acogedores. Esto, transmite serenidad, tranquilidad y confort, al punto que la persona que está frente a la pantalla de su computadora, Tablet o celular, puede percibirlo. Un espacio acogedor cuenta con elementos que proporcionan calidez y comodidad; de modo que opta por los sillones o muebles más cómodos que encuentres para crear tus publicaciones, ¡a tu público le encantará!