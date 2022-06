5 Salas espectaculares con ideas para copiar

La funcionalidad es la reina de la modernidad. Si el objeto es bello pero no es práctico y funcional, se quedará en la vidriera posiblemente, no lo querrán comprar, pero en cambio esta mesa se lleva las miradas de todos no solo por su diseño alargado, escalonado y actual, ni por su color combinable con TODO sino porque tiene compartimientos en los que puedes poner adornos, libros, ceniceros, velitas… en fin, que puedes aprovechar.