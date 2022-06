Una casa así es como la quiero

Este gran pasillo es el conector de las habitaciones que se encuentran una al lado de la otra rematando en la mesa de desayuno y el gran balcón que vemos al final del pasillo, los dos espacios mencionados se relacionan con el área social que vimos anteriormente. ¿Observaron el piso? no culmina directamente en el césped sino que tiene una canaleta de piedras sueltas que recibirá el agua de lluvia que caiga del techo, es un remate y detalle que al mismo tiempo es de utilidad. Este hermoso pasillo tiene una vista extraordinaria tanto de la playa como de la vegetación en completa relación con las habitaciones gracias a sus puertas de madera con romanillas. Y no podemos olvidar la hamaca con un tejido delicado y un color sutil, lista y a la espera para que cualquiera de nuestros cuerpos caiga entre sus brazos y nos vele el sueño, por lo que vemos ésta no es sólo de Venezuela sino que se usa también en otras partes de Latinoamérica.