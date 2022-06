6 Cosas que puedes hacer con una habitación vacía

Si no tienes suficiente espacio como para tener un spa, entonces agrega algunos elementos que ayuden a convertir este espacio en una habitación para la relajación. Recuerda usar tonalidades claras que creen una atmósfera de paz y tranquilidad. No necesitas muchos adornos o muebles, puedes colocar un cómodo sofá, una hamaca o tan solo extender una manta con algunos cojines. Sería ideal que procures que tengas entrada de luz natural y recuerda que las plantas no pueden faltar.