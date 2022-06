6 Cocinas pequeñitas para que planifiques la tuya

La cocina es el espacio donde más tiempo se pasa dentro de la casa, bien sea porque recibes muchas visitas o porque amas cocinar para ti y tu familia. Si no tienes una cocina muy grande no te aflijas, nosotros los expertos de homify te mostraremos 6 diseños que demuestran que el tamaño no tiene nada que ver con la elegancia y el buen gusto. Este libro de ideas presenta soluciones para optimizar tu espacio y utilizar diferentes técnicas decorativas que harán de tu cocina el lugar más agradable de la casa para que nunca quieras salir de ella, inspírate con nuestros consejos y aprende a disfrutar de las bondades de tu pequeña cocina.