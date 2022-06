6 Ideas geniales para crear un piso de ajedrez

Pero como no todo es perfecto debemos comentarte sobre algunas desventajas que presenta este dinámico estilo de tablero: Aunque son muy asimétricos y equilibrados, los pisos tipo ajedrez pueden ser los causantes de recargar muchísimo una habitación, esto si no se tiene un sentido de la decoración acertado. Por lo que te recomendamos dejarlo en manos de un profesional.Así como el caso de la instalación, si te gusta este look pero no sabes cómo hacerlo, deja a los expertos que hagan su trabajo, desconocer las medidas exactas puede ocasionar una gran falla en el acabado final.

Tu cocina quedará tan hermosa como ésta de los expertos TATARINTSEVADESIGN.