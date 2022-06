Construyendo un caney para disfrutar de una rica parrilla

Algunas personas corren con la suerte de disfrutar de amplios patios traseros, pero es muy común no saber qué hacer con tanto, es por eso que un caney en un ambiente como este no caería nada mal y más aún si eres de los que te gusta disfrutar de la compañía de amigos junto a una excelente parrilla, es por eso que en esta oportunidad el equipo de Homify traer para ti un interesante proyecto de la construcción de un muy buen caney que no solo te da un espacio para disfrutar con tus visitas, sino que te aseguramos que serás el centro de atención durante las tardes de verano.

¿Quieres ver cómo quedó este caney? Entonces quédate con nosotros hasta el final y así aprovecha de encontrar nuevas ideas para inspirarte en tus próximos proyectos con este excelente trabajo desarrollado por el profesional REINALDO PAMPOLHA. ¡Manos a la obra!