6 Materiales para remodelar el baño

La piedra es otro material muy utilizado en las salas de baño, la selección de este tipo de material debe ser bastante seria, no todos los formatos de piedra se adaptan a un ambiente como este. Además la piedra debe ser tratada con selladores y productos que no la dañen y que no permitan la proliferación de hongos en ella.

Descubre otros revestimientos para tu baño, cocina, casa aquí.