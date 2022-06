¿Qué alternativas existen para una cama doble?

En casa tenemos muchísimos objetos y materiales que seguramente no utilizas o tal vez consideras que no valen la pena conservar pero… ¿Por qué no le das un segundo vistazo? Como verás, las tablas de madera o palets son considerados de gran potencial en estos días, ya que te permiten crear hermosas estanterías, bases para camas, mesas, muebles y demás con un único estilo vintage… Para sacarles provecho, solo tienes que saber para qué te pueden servir nuevamente, ¿quién hubiera pensado que una cama podría quedar tan bella?