¿Invitados en casa?, ¡no hay problema!

Si hay algo que amamos cuando nos quedamos en casa ajena son los armarios porque nos hacen la estadía más simple, ¡sí señor! nos encanta que tengamos espacio por doquier y que no tengamos que compartir nuestra gaveta con nuestra pareja o hijos. A lo mejor suena un poco egoísta pero al final sabes que es la verdad. Lo cierto es que son ideales para guardar la ropa y colgarla para que no arrugue y se mantenga siempre limpia e impecable. Los cajones también funcionan para ubicar las prendas íntimas y no mezclarlas con blusas o medias.