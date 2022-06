​9 maneras simples de ser un mejor vecino

¿Cuántas veces te ha sucedido que cierras las ventanas porque el vecino de al lado no para de escuchar música a todo volumen? o ¿La banda del joven rockero de enfrente tiene un ensayo y no te dejan dormir? Sí has confirmado varias veces es porque sabes de lo que te comentamos… Aunque parezca simple no lo es. La molestia causada por el ruido, irrita a más de uno y pocos, son considerados con la comunidad. Lo mejor que puedes hacer es poner la música en un volumen agradable y hazles saber a tus vecinos hasta qué hora vas a disfrutarla. Y si por casualidad eres La estrella y vas a tocar con tus amigos… Por favor, apaga las cornetas mientras no estés usándolas.