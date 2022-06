¡Diviértete mientras cocinas con estos trucos!

El tener los utensilios de cocina adecuados te ayudará a sentirte más cómoda al momento de cocinar. No hay nada más desmotivante que querer preparar una receta y no poder hacerlo porque no tienes un horno, o una tortera, o un bowl, o una batidora, etc. Entonces, trata de hacer una lista clara de cuáles son los principales accesorios que necesitas en tu cocina o cuáles deben ser sustituidos. Lógicamente habrán recetas más específicas para las que necesitarás comprar un molde especial, etc., pero lo importante es que esto sólo sea la excepción.