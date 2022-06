Dale luz a tu casa: ¡6 ideas inspiradoras de iluminación!

Este estilo es muy funcional y ayuda a ahorrar energía, ya que con luces localizadas no hace falta encender la lámpara principal de la cocina. Además, tienes más claridad al momento de preparar los alimentos, cosa que muchas veces es complicado por las sombras que causan las lámparas en el techo. Los kits para instalar la iluminación debajo de los gabinetes incluyen todo lo que necesita: luces, cableado, transformadores e interruptores, ¡pero no por esto puedes hacerlo por ti solo si no tienes experiencia! es recomendable que contactes a un especialista en el área para asegurarte de que tendrá un perfecto acabado.