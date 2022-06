12 Consejos que nunca debes seguir para decorar tu casa

No importa si no tienes un estilo definido – No tener un estilo claro decorativo trae como consecuencia la mezcla de texturas,objetos y mobiliario que lejos de ser atractiva ¡hacen parecer todo como un carnaval!.

No se trata de no jugar con diversas ideas, se trata de que haya armonía en la disposición de estas para un resultado siempre estético.