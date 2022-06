Secretos para convertir tu casa en una mina de oro

Aunque no lo creas esta idea funciona para tener un buen ingreso y no necesitarás de un inquilino fijo. Si vives un área turística, mucho más. Si estas cerca de la playa, la montaña o un lugar donde lleguen personas constantemente, utiliza un par de habitaciones y convierte tu casa en una posada. De este modo, no tendrás ataduras con una persona sino que podrás alquilar los dormitorios por noches a los nuevos huéspedes. Realiza una inversión en camas y muebles, que luego recuperarás a la larga.