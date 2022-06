Beneficio de la Siesta, y 5 lugares donde echarla

Los romanos dividían el día, en dos etapas de doce horas. De manera que la hora sexta del día, es las doce del mediodía y lo medían con un reloj solar, donde veras como el sol se coloca de manera perfectamente perpendicular sobre la tierra. A esa hora y luego de almorzar las personas y muy específicamente los españoles, aunque hoy también los japoneses y americanos, luego de copiosas comidas con chorizo, jamón serrano, paellas, etc., sentían somnolencia; entonces se generó la costumbre de dormir o descansar en posición horizontal entre 20 o 30 min, pero no más, con el fin de reponer fuerzas, pero no tanta, que nos impidieran dormir en la noche. Bueno, la hora de la siesta en España, parece que se prolonga algo más que siesta, “tal vez fiesta”, ya que los comercios paran varias horas, antes de incorporarse a la jornada de la tarde. ¿Que pasa a esa hora?. ¿Es bueno o malo hacer una siesta?. Sigue leyendo, te contare