barras de cocina SENSACIONALES

Me gusta el Silestone, porque está hecho con un 94 % de cuarzo y sílice o arena. Aunque es manipulado por el hombre, es natural, muy fino y sofisticado. Su contraste con el mármol y el granito es que estas son piedras naturales. El Silestone se está posicionando por su versatilidad y fácil manejo, aunque pesa tanto como el Mármol. Se le ha estado promoviendo por sus características de antibacterial, pues no es poroso, aunque el mármol, cuarzo y granito tampoco lo es. Pero bueno, el Silistone es bello, tiene algo, se puede usar y durará añooosss. De colores, muchos, más de 50 colores indican los fabricantes; no se raya y no se mancha. Solo lo limpias con agua y jabón no abrasivo.

El bello diseño, de estilo Moderno, Proyecto de Mr & Mrs Shepherd's, puede elaborase en Granito, Silestone, Marmol.