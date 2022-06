¡Consejos para pasar más tiempo en el baño FELIZ!

En esta época, todo el mundo está cada vez más pegado a la tecnología; al punto que no podemos ir al baño sin nuestros teléfonos celulares, tablets o laptops. Es que estos se han convertido en “los periódicos y revistas” de la nueva era. Por eso, para pasar un tiempo tranquilo en el baño sin la presión de saber que te queda poca batería, es recomendable que incluyas conectores y al menos un cargador de celular. Esto hará que cualquiera se sienta feliz de pasar horas en ese baño. Si no tienes la posibilidad de agregar enchufes, opta por dejar en el baño algún cargador portátil. ¡Práctico, no?!