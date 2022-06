¡La casa en el bosque a tu alcance!

Para conocer y definir realmente bien una casa no debemos olvidarnos de sus baños. Podemos notar que al cliente le gusta la comodidad, si no me creen pues miren el baño a continuación, cuenta con un diseño precioso con toques de estilo asiático y minimalista por sus tonos claros y la aplicación de madera, no solo en sus muebles, si no también en sus muros. Es amplio y realmente cómodo y luminoso.