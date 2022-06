Las cocinas de ladrillo por lo general son catalogadas como cocinas rústicas, sin embargo, no necesariamente porque se use el ladrillo en ellas deben ser rústicas, también pueden adaptarse a otros estilos completamente distintos. En esta ocasión no solo enseñaremos cocinas donde se use este como material principal, sino que no enfocaremos en las superficies que van mejor con este elemento y en materiales que dan un efecto parecido.