15 ideas para incluir la TV en el dormitorio

Tener el televisor en el dormitorio es un tema que ha estado en debate por años, algunos dicen que no es recomendable, sobre todo por el Feng Shui, pero otros no prestan atención a estas advertencias, y es que seamos honestos, somos muchos los que formamos parte de la lista de personas que no pueden pegar un ojo sin tener el aparato encendido, o pasar un fin de semana viendo un maratón de tu serie favorita acostado en la comodidad de tu cama.

Sea como sea, el televisor se ha convertido en un elemento esencial en los dormitorios, por ende dedicaremos este artículo a enseñarles ideas sencillas y hermosas de cómo puedes incluir este aparto electrónico en la comodidad de tu recamara.