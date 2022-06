Top 5: Fachadas de casas rústicas

La fachada de las casas, ya lo hemos dicho, es más que importante, porque aunque por dentro tu hogar sea una hermosura, sino no lo aparenta, es decir, si no se ve bonito en el exterior, pasará desapercibido. Además de bonita es importante que sea practica y que cada elemento de esa fachada cumpla su función. Es decir, si la puerta principal, esa que se muestra en primera escena en la fachada, solo es bonita pero no es resistente y no brinda seguridad, de nada sirve tenerla.

En esta ocasión, cada elemento de las fachadas tiene una función y, sin duda, aporta resguardo al hogar porque se trata de un libro de ideas con fachadas rústicas, esas en las que reina materiales atemporales y duraderos, esas que combinan la naturaleza con detalles tropicales, fachadas que jamás pasarán de moda y que aunque sean de tipo rurales pueden lucir geniales hasta en la ciudad. ¿Te animas a verlas? Estamos seguros que se ganarán tu corazón.