Cocinas en Melamina ¡una opción más económica!

No todo el tiempo tenemos los recursos económicos necesarios para instalar una cocina de madera maciza, que sí, no tiene discusión, es de los materiales más hermosos y duraderos que existen, no solo para la cocina sino para una gran variedad de muebles en el hogar.

Sin embargo, esto no debe ser motivo de desesperación. Por menos dinero se puede tener una linda y, sobre todo, resistente cocina, es solo cuestión de conocer el abanico de opciones que tenemos. Así, está la opción de la melamina, un material que congrega partículas de astillas y aserrín, resiste a los embates del tiempo y las manchas y puede tener un color, grosor y acabado muy similar al de la madera. De cocinas hechas con este material se trata este artículo. Te ayudamos a saber los pro y los contra de tenerlo pero de una vez te adelantamos que es una muy buena opción para quienes buscan calidad con menos presupuesto.