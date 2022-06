Esta casa te embriagará de magia

Este espacio me parece una cuchura , todo está en completa armonía y le confiere un carácter tierno impresionante, sé que para muchos esto no es atractivo pero anímicamente ayuda por ser un espacio neutro y de colores claros, observemos como la estructura de madera se encuentra a la vista sólo que se pinta de blanco. La mesa y sillas del comedor son de madera maciza pintadas de blanco, haciéndolas más ligera sólo a la vista por supuesto. Observemos las lamparas del espacio, las colgantes y la de mesa se relacionan un poco en color verde y beige junto a las cortinas que le dan el toque de hogar. Veamos como se colocan los platos como decoración en vez de ser cuadros, ¡Esto lo adora toda abuela! levante la mano quién tenía la abuela que coleccionaba platos de diferentes partes del mundo. Para aquellos que no son amantes de esto, observen como se disponen sólo 3 o 2 platos, de una manera elegante y sin atiborrar la pared.