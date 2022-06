Un Spa idílico por naturaleza

Algo que no he mencionado es que este Spa se encuentra en la casa del arquitecto, que buen sueño hecho realidad. El mismo nos comenta que el diseño del Spa no sigue el estilo de la casa, en este caso encontramos mucha transparencia que se relaciona de una manera franca con el entorno natural que lo rodea, la relación interior y exterior es un matrimonio perfecto. Los planos de agua los encontramos de forma horizontal como vertical. La piedra gris seleccionada juega con los troncos de las palmas. Es una zona bastante natural, lo que se perseguía con esto era justamente la minimización de mantenimiento y gasto en el tiempo, haciendo incapie en el aire austero y libre del lugar. La piedra escogida es excelente ya que el tiempo se ve reflejado en su textura y moho con el correr de los años.