Una casa en el paraiso

Ya con esto me basta, aunque se que no cumple con mis necesidades básicas. Estar en una piscina así no tiene precio. La inmensidad del paisaje, el verdor brillante del trópico y la claridad de la luz hacen de rincón la autentica imagen de un paraíso. La piscina se ha ubicado estratégicamente, con parte de sus bordes con un estilo conocido como cocina hacia el infinito, es decir que llega al ras del paisaje para generar continuidad.