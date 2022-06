Un apartamento lleno de buenas ideas

Nos detenemos un instante en el comedor, que a primera vista atrapa nuestra atención por los distintos elementos de varias formas y tamaño que lo conforman. Sin embargo, este espacio no llega a verse recargado, los diseñadores se esmeraron en jugar con los colores para lograr que la pesadez y el abarrotamiento no invadiesen el área. La estantería de piso a techo que vemos de fondo, es asimétrica, con nichos de distintos tamaños y alturas; el color blanco fue la clave para no recargar este peculiar mobiliario y dejar que la mesa principal, con sus coloridas y descombinadas sillas, fuesen el elemento principal, siendo éste coronado por una iluminación abstracta y expuesta. La recámara se enmarca gracias a una alfombra situada bajo el comedor, rompiendo un poco la continuidad de la madera de la mesa con la madera del piso.