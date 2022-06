¡Así de fácil es plantar grama! – paso a paso

Podar es la clave y hacerlo unos días en la que no se haya regado, es decir no se poda con la grama húmeda. Y para la estética; el perfilado que consiste en recortar periódicamente los bordes de la pradera para mantener unos límites perfectamente definidos y limpios; esto no lo hace la máquina de cortar la grama, de manera que se puede usar una pala para con el filo romper y marcar los límites, también con tijeras. Otra actividad necesaria es el escardillado, pero aquí te digo que usar escardilla para retirar maleza, implica que la escardilla no sabrá diferenciar que es maleza o que es grama, así que, por mi papá que sabe más que yo, mano con eso, decía, para que arrancaramos los hierbajos de la grama.