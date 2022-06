Ideas para diseñar las escaleras de tu casa

La solución del diseño de la escalera de tu casa no depende únicamente de los materiales sino también del espacio donde se desarrolle. Una escalera en una casa de dos plantas es imprescindible, pero a veces el problema es qué hacer para que no ocupe demasiados metros cuadrados o incluso cómo aprovechar el espacio perdido bajo ella. Con estas ideas y un poco de imaginación podrás diseñar un pequeño proyecto para optimizar las escaleras de tu casa y convertirlas en un espacio útil y ¿por qué no? ornamental.