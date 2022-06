10 Maneras de hacer un jardín pequeño y fabuloso

La ventaja de tener espacios verdes al ras del piso es que su ejecución resulta mucho más económica que una jardinera normal ya que este tipo de diseño no necesita sino un sustrato fértil donde crecer. Esta idea es genial para decorar el camino hacia la puerta principal, pudiendo colocarlas de manera alterna como en la imagen o una hilera en uno de los extremos del pasillo. Procura no incorporar plantas muy voluminosas para que no entorpezcan la circulación.