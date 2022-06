Cómo decorar una casa pequeña pero bonita

Lo bueno viene en frascos pequeños; así que no te mortifiques si tu casa o apartamento no goza de un metraje cuadrado mayor al promedio. Las viviendas con espacio limitado tienen muchos beneficios que a veces son difíciles de apreciar a simple vista: Se puede invertir un poco más en su decoración ya que no hay tanto que cubrir, son más fáciles de limpiar y además, siempre proyectan una sensación acogedora. Todo ésto puede lograrse en tu propio apartamento o casita pequeña si la decoras de la manera correcta. Sin importar el estilo o tus gustos personales, los tips que te traemos el día de hoy para que decores espacios pequeños como un experto son infalibles, ¡Así que comienza a tomar nota y ponerte en acción!